肝臟是人體最大、最重要的解毒器官，一旦異常就會重創全身器官，肝癌也高居十大癌症死亡的第二名。醫師提醒，國人日常生活常有4大飲食與生活習慣，包括飲酒文化的盛行、亂吃來路不明的中草藥或偏方、濫用止痛藥、輕忽脂肪肝的影響。其中愛吃炸物、含糖飲料會導致脂肪肝，嚴重會造成肝纖維化、肝硬化，甚至肝癌。

林口長庚醫院副院長李威震在《名醫觀點》表示，國人健康最大威脅原本來自於B型與C型肝炎，但近來在B肝疫苗及C肝治療有成下，B、C肝炎的致死率逐漸降低，但有許多危險因子悄悄上升。

他表示，酒精性肝炎對肝臟的危害極大，這也是過去西方國家常換肝的主因。近幾年國內年輕人飲酒文化盛行，聚會時常會拚酒，而酒精會導致肝臟發炎及肝硬化。

另外，藥物性肝炎也是國人要注意的問題。他表示，不少國人不想吃西藥，反而服用來路不明的中草藥或偏方，反而因此經常引起急性肝腎衰竭，甚至必須換肝、腎。

第三則為濫用止痛藥，因藥物均須經過肝臟代謝，過量將會使得肝臟發炎。第四是愛吃炸物、喝含糖飲料造成脂肪肝，若不控制飲食、不運動，將加重脂肪肝程度，再導致肝臟纖維化、肝硬化，甚至肝癌。

李威震表示，護肝行動包括多運動、多吃新鮮蔬果、戒除菸酒保護肝臟，「因為肝發炎、肝硬化及肝癌是肝病變三部曲」，民眾務必要戒除上述4項毀肝行為。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。