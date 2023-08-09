日前恐嚇酒吧業者的嫌犯，已遭警方逮捕歸案，並移送基隆地檢署偵辦。（基隆市警局提供／張志康基隆傳真）

日前基隆市仁愛區一家酒吧遭男子持槍恐嚇，被害店家報案後卻遲遲等不到警方作為，8日基隆市議員召開記者會痛批警方無作為。基隆市警局8日晚間持拘票及搜索票逮捕嫌犯，並起出空氣手槍1枝、子彈4顆及彈匣、槍身等槍支零組件，警方依涉犯恐嚇等罪嫌，將嫌犯移送基隆地檢署並建請聲押，以追查槍枝下落。

據了解，這件事情起因於今年8月4日，20餘歲的陳嫌到某酒吧消費，疑似因為覺得冷氣不冷，便自行進入吧臺，想要調整冷氣開關，引起酒吧老闆勸阻。但陳男心生不滿，掏出攜帶的手槍指向酒吧老闆，揚言他是幫派份子，還邊拉槍枝滑套，將子彈上膛。

酒吧老闆當天便向警方報案，但截至8日中午為止，都未見警方有何動作，便向七堵區市議員曾怡芳陳情，曾怡芳8日召開記者會，痛批市警局上月宣示掃黑，日前就發生持槍恐嚇事件，且多日未見警方有動作。

但據了解，警方在獲報後，便成立了專案小組調查，除透過調閱監視影像鎖定犯嫌身分外，還經過連日偵辦及完整蒐證，8日晚間向基隆地院聲請拘票及搜索票，前往陳嫌的住家將其逮捕到案。並在陳嫌住處起出空氣手槍1枝、子彈4顆及彈匣、槍身等槍支零組件。

警方9日將陳嫌帶回偵察隊偵訊，警方透露，陳嫌犯後態度強硬，對於警方詢問槍彈來源都不配合，並意圖湮滅事證阻擾偵辦，警方將陳嫌依依恐嚇危害安全等罪嫌，移請基隆地方檢察署偵辦並建請聲請羈押追查槍枝下落。

基隆市警察局第一分局表示，警方對於危害治安事件不會放過，均依規定受理並積極偵辦，完整蒐報後強力掃蕩、打擊，絕不容許不法行為或組織挑戰公權力。