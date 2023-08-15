詐騙猖獗，國民黨台北市議員應曉薇接獲陳情表示，小紅（化名）除遭臉書一頁式廣告詐騙外，要求退款更被詐騙集團威脅「老子找人捅死你全家」。小紅哭訴，「買個東西都要全家去死，什麼世界，太可惡了。」台北市警局回應，已發公文給臉書公司，要求提供詐騙集團資料，但公文往返平均需1個月，收到資料後將積極偵辦。

應曉薇指出，小紅透過臉書一頁式廣告，與AS商店購買3件褲子約900多元，但卻收到一件上衣，要求退貨並退款後，AS商店竟怒罵，「我已經知道你的所有的訊息，你如果退貨，老子找人捅死你全家」、「後果自負，家人小孩請看好」及「小朋友臉上來幾刀不太好看」等。

她怒批，詐騙沒完沒了，詐團竟還囂張到變恐嚇，中央2023年成立打詐專責辦公室，卻無能到變「打雜辦公室」。臉書則是選擇性提供詐團資料，即使是國際公司也不該冷漠看待，凸顯中央主管機關NCC的無能，只會在人民面前講幹話。

小紅則啜泣的說，多次在臉書購物，已經被騙怕了，但第一次遇到這麼誇張的詐團，竟以孩童要脅，對此非常生氣，「買個東西都要全家去死，什麼世界，太可惡了。」

萬華分局副分局長李秉蒼回覆，已於8月2日受理報案，並於5日發送公文要求臉書提供AS商店資料，但平均需要1個月，待收到後將積極偵辦，通知業者說明。

他指出，至於有民眾遭受恐嚇，需要加強保護警方也會予以協助，如在門口或附近增設巡邏箱並加強巡邏等。警政APP也有即時定位和報案功能，可供使用。

法務局主任消保官楊麗萍則呼籲，社群媒體購物存在較大詐騙風險，請民眾審慎評估，儘量不要在社群媒體購物。且購物詐騙過程涉及物流、金流和社群平台管理，相關中央主關機關單位必須要做串連。