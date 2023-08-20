許多人為了工作薪資轉帳，都會特別到銀行開戶。一位男子日前到玉山銀行開戶，對方得知他還沒被錄取後決定不予申辦，直到他換分行、改口說要儲蓄，才順利開戶，之後他錄取第二家公司，又到國泰銀行開薪轉帳戶，結果卻因時間太近不予開戶，讓他氣得怒罵「這些北X規定，到底是金管會還是銀行決定的？」，不過貼文曝光後，許多網友反罵根本是他自己的問題，因為他在玉山開戶時根本還沒確定已被錄取。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，之前他為了跳槽某公司，到玉山銀行開設薪轉帳戶，結果因為還沒錄取而被行員打回票，他換了一間分行、改口說要儲蓄後，終於順利在玉山銀行開戶；1個月後原PO被第二間公司錄取，於是到國泰銀行開設薪轉帳戶，卻因開戶後得等3個月才能再開第二個帳戶的規定而被拒絕受理。

原PO怒轟，「這些北X規定，到底是金管會還是銀行決定的？」，質疑這些規定是否真的能預防詐騙，「我沒欠過卡債、無欠稅、無前科、無信用不良紀錄！竟然被銀行用這麼爛的理由拒絕開戶！那銀行至少也在網站上把這些鳥規定寫清楚，不要讓申辦的人白跑一趟」。

對此，許多人紛紛回應，「很多銀行的薪轉戶都會有轉帳手續費減免的優惠，你根本就不是該公司的員工當然不能辦薪轉戶，被拒絕不是很正常嗎？然後你自己都說去其他分行開一般帳戶就成功了，答案你自己都寫出來了？至於為什麼還沒有到新公司任職就會想到跑去開不存在的薪轉戶？這行為太神奇我無法參透⋯」、「沒錄取為何要急著開戶？」、「到底沒錄取開什麼戶啦，北X的不是這些規定，是你」、「是你比較有問題吧！正常不是確定錄取才去開戶嗎」。