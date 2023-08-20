彰化縣和美鎮1名葉姓男子在社群平台認識網友，對方透露交往意願，讓他聽信對方慫恿到郵局申請約定帳戶，結果被行員發現其神情有異而通報警方到場，在警方苦心婆心相勸下，他恍然大悟遭騙，及時避免自己成為詐騙集團的利用工具。

葉男日前在社群平台認識1名女子，對方先是與他言語曖昧，透露出交往意願，之後邀他投資比特幣和網路商城，並表示可以教導如何投資穩賺不賠，要他到金融機構辦理約定帳戶，方便日後投資金進出使用。

年近六旬的葉男不疑有他，前往中寮郵局辦理約定帳戶，然因他在行員詢問辦理約定帳戶的目的時言詞閃爍，且神情飄忽不定，當下被行員懷疑其可能遭詐騙，立即通知中寮派出所員警到場了解。

「阿北，我真的勸你，我們遇到很多這樣的詐騙案了！」警方勸告葉男此為詐騙集團常用的假投資詐騙手法，應停止申辦約定帳戶，並再將對方交友帳號封鎖刪除。

警方提醒葉男，詐騙集團不但會騙錢，還會騙帳號，詐騙集團會利用許多約定帳戶來層層洗錢，過程中的帳戶都會遭警示，「你若沒有錢，就騙你的帳號，會卡到很多案子，法院走不完！」經警方層層分析、破解，葉男最終恍然大悟明白一切都是一場騙局。

和美警分局指出，網路交友、交易應謹慎小心，近期假投資詐猖獗，且標榜「穩賺不賠」、「保證獲利」、「高報酬率」、「購買虛擬貨幣」、「未上市股票」等關鍵字進行包裝，導致被害人難以判斷真偽而遭詐。

此外，詐騙集團常教導被害人面對行員提問可謊稱房屋修繕、親友借貸及購買汽車等理由，避免行員起疑心而通知警方到場，如發現疑似遭詐，切記莫驚慌，記得小心求證，有疑問就打報案電話110或反詐騙專線165反詐騙諮詢專線即時查證。