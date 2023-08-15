桃園警分局同安派出所警方今（15日）上午11時巡邏時，副所長唐傳男及警員劉韋志、蕭暄逸行經春日路，發現一輛通報的失竊車輛，立即一路尾隨該車輛，趁停等紅燈時將其攔下盤查。

據了解，駕駛黃姓男子（60歲）當下看到員警衝上前包圍時嚇了一跳，黃男聽到開的是贓車急忙喊冤，並表示該輛車的車主丁姓男子是自己的朋友，但車子是自己買的，因為節稅才會將車輛登記在丁男名下，並不知車子被通報失竊。

警方調查，該車車主丁姓男子在今年5月已過世，車主的家人整遺物時，卻發現其名下的車子不見蹤影，才會報案失竊，警方訊後將全案依法移請偵辦以利後續釐清。

同安所副所長洪靖雯表示，員警巡邏發現失竊贓車立即攔查，但駕駛黃男喊冤，據了解該車為黃男所購買，為節稅將車輛登記在朋友名下，卻不知朋友已去世，家屬整理物品時在不知情的狀況下誤將車輛通報失竊，導致發生誤會，全案依法移請偵辦。