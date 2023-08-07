父親節是餐飲業必爭市場，一家標榜日本產地直送的連鎖無菜單料理業者，看好台南高價餐廳市場，8月起進駐台南市西門路上的龍頭連鎖百貨，一舉開設日本料理與鐵板燒2種品牌，走高檔價位卻在還沒開幕就訂位額滿，網友們認為CP值高，適合年節時犒賞自己與家人。

全家付錢請爸爸吃大餐，幾乎成為父親節風氣，每年也是餐廳業者爭食的市場大餅。

一家全台擁有22家連鎖店的無菜單料理業者，標榜全部食材都自日本產地直送，連清酒都找日本酒廠嚴選客製，看好台南市高價餐廳市場，8月起進駐台南市百貨，並一次成立鐵板燒與日本料理兩種品牌。

這家高檔料理業者平均每人一餐要價2000元，業者專攻高檔市場，不擔心嚇跑客人。饕客也願意買單，餐廳開幕前，已有得知消息的民眾搶訂到1個多月之後。

初魚鐵板燒創辦人朱霆理表示，餐廳設置座位少，透過精準控制每天的來客數，拿捏食材量，避免浪費，認為這樣等級菜色，在無菜單料理餐廳中，屬於中價位。

已有在分店用餐經驗的饕客表示，餐廳用料實在，雖然在南部價格偏高，但CP值夠，仍值得推薦。