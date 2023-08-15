加密虛擬貨幣私下交易盛行，但也因動輒攜帶鉅款赴約面交，增添被強盜、搶奪的風險，頻傳交易衍生的刑案。北市松山車站6日傳出交易泰達幣，卻遭強盜527萬元現金的重大刑案，轄區信義警分局翌日拘提2名嫌犯到案。2嫌不排除是透過管道得知雙方交易的時間、地點，才策劃到場搶劫，北檢複訊後聲押獲准，擴大偵辦中。

信義警分局五分埔派出所8月6日下午2時30分許接獲民眾報案，稱松山車站北二門前發生強盜案件，立即指派線上警網馳赴現場。

經調查，2名男子於通訊軟體上約定交易虛擬貨幣泰達幣買賣，雙方交易時，突遭2名犯嫌持刀械搶奪其中交易雙方分別持有的新台幣現金527萬及IPHONE手機等財物後，搭乘計程車逃逸。

信義分局接獲報案後，立即組成專案小組，擴大調閱犯嫌逃逸路線的監視器畫面，經鎖定犯嫌身分後，報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，於7日拘提趙姓及許姓2名強盜犯嫌到案。

由於涉嫌案件情節重大，經檢察官聲請羈押獲准，全案將持續向上溯源，以釐清是否有幕後犯嫌涉案。由於北市大同區7月也發生過泰達幣交易強盜案，另外也有不少黑吃黑案例，檢警正釐清幾起案件的關連性，擴大追查中。

近年虛擬貨幣的交易搶案頻傳，許多假買賣真劫鈔案例，甚至是黑吃黑，新竹地方法院近日也有一起判決。北市張姓男子等人透過微信群組，對外佯稱欲出售泰達幣，陳姓男子與友人共籌963萬，到國道一號湖口服務區與張男等人交易，結果張等人拿到鉅款後佯稱要驗鈔，隨即搭車逃離現場。警方事後逮捕嫌犯，新竹地方法院除依詐欺罪判刑，民事再判連帶賠償873萬。

信義警分局呼籲，從事買賣、投資，務必尋求正常金融機構管道，避免私下交易。