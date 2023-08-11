此外，定位為觀光開發零碳島的環灘島，自去年起積極投入相關海洋及島上復育工作，目前仍緊鑼密鼓進行中，包括與當地沙巴大學及保育團體合作，進行海龜及珊瑚復育，以及推動土壤改造與造林計畫，並規劃碼頭興建。

信義房屋第二季合併營收34.81億元、季減19.57％，主要因「嘉和」案第一季完成剩餘交屋，營收有較明顯衰退，不過第二季房仲本業營收季增近五成，反應了房市目前自用購屋族當道，中古屋買氣回穩。

此外，無錫「山水嘉庭」年第二季交屋21套，該建案迄今累計交屋套數412套，累計已挹注營收62.7億元。此外，板橋完銷建案「嘉品」案將於2025年交屋外新莊副都心的「嘉學」案則規劃在今年第三季推案預售，預計於2027年交屋。

信義房屋認為，平均地權條例下半年正式實施，預售市場出現短暫性的買氣回籠，美國聯準會在7月升息1碼後，升息議題預計將告一段落，加上政府祭出青年安心貸款2.0提高優惠、在自用型買盤利多下，房市交易量可望持平。