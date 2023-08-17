行政院長陳建仁日前指出，將優先恢復旅居中國大陸以外地區的陸客來台觀光，近期對外公布相關方案，當前陸委會、交通部正密集開會討論細節與執行方式。交通部長王國材17日於行政院會後記者會上表示，目前正在檢視哪些人的條件符合，過程應該很快，初估每年約有8到9萬人受惠。

旅居中國大陸以外地區的陸客來台觀光被稱作「第三類觀光」，指赴國外留學、工作、旅居國外取得當地永久居留權、旅居國外取得當地依親居留權者。台灣因新冠疫情，中央流行疫情指揮中心於2020年1月27日宣布暫停大陸籍人士第三類觀光入台許可證申請。

針對第三類觀光是否有相關進展，王國材指出，大陸籍第三類觀光人數每年約有8到9萬人，目前會先開放此部分，釋出善意，盼中國大陸對團客來台灣有相對開放；相關方案仍在討論當中，包含外館以及移民署簽證等問題，檢視哪些人的條件符合，過程應該會很快。

由於陸客開放與否，必須透過「小兩會」（台旅會、大陸海旅會）機制討論，王國材強調，觀光局尚在努力中，且釋出高度善意希望盼能交流，但目前確實沒辦法談，政府對兩岸觀光開放樂觀其成，期待藉由小兩會促進兩岸開放，目前會先從第三地開始，期待陸方有善意回應。

行政院發言人林子倫補充，陸客來台相關作業目前由陸委會跟交通部辦理，待方案細節跟規畫方式確認後，會跟社會大眾溝通。