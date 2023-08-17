基隆市體育場先前因為廠商違約而延期，已重新更換廠商並於今年3月20日重新開工，預計明年底可以完工。（徐佑昇攝）

基隆市議會議長童子瑋表示，基隆市體育場是基隆市民最重要的運動場所，也會是新的停車空間，希望市府與教育處能積極督工，早日開放民眾使用。（徐佑昇攝）

基隆市議會也前往基隆塔會勘，了解現場狀況，以及何時能開幕。（徐佑昇攝）

文化局長江亭玫向議員介紹基隆塔目前營運的規畫，但也指出目前招商並不順利，而且2024年營運經費粗估就要2200萬元。（徐佑昇攝）

基隆塔為前市長林右昌時期的重要建設，外觀以貨櫃吊車為發想而建造，成為基隆新地景之一。（徐佑昇攝）

基隆塔內部將會有咖啡廳與策展空間。（徐佑昇攝）

國民黨市議員韓世昱表示，基隆市預算很有限，基隆塔恐怕成為新的「錢坑」。（徐佑昇攝）

基隆市有多項前朝重大建設如綜合體育場、基隆塔因建設工期延宕與廠商違約等問題，至今尚未開幕。基隆市議會為了解施工情形，17日由議長童子瑋率領議員前往體育場與基隆塔會勘。體育場部分進度因雨略有延後，至於基隆塔部分，都發處表示已於6月30日完成驗收，文化局則指出，現階段招商狀況不理想，會先以策展的形式經營。國民黨議員韓世昱表示，目前預估1年的經費就要2200萬，恐怕會成為錢坑。民進黨議員施偉政則指出，市府應想辦法解決停車問題，才能吸引觀光客。

基市議會勘查基隆塔及體育場進度 議員憂未來恐成「錢坑」

議會首站先前往基隆綜合體育場視察，基隆市立體育場單位表示，先前因為廠商違約更換後，在今年3月20日重新開工，按照工程進度600工作日，預計將會在明年底完工，而施工進度因為下雨天略有延後。而先前施作被民眾詬病的田徑場鋼筋裸露、環境等問題也已處理。

議長童子瑋表示，因為基隆地狹人稠，體育場是基隆市民最重要的運動空間，同時也能提供額外的停車空間，因此許多市民都相當關心，今天特別安排來會勘。也希望基市府能加速完工，給市民和學生一個完整的運動場域。市議員韓世昱則表示，希望能爭取跑道也能有遮雨設施的預算與規畫，讓市民運動更友善。

後議會再前往基隆塔會勘，都發處長謝孝昆表示，基隆塔已於今年6月30日完成驗收，後續將移交由文化局做後續營運規畫。文化局長江亭玫表示，目前會以「點亮世界的眼」作為行銷主題來規畫，讓基隆塔成為基隆最獨特的新地標。

但江也表示，目前粗估在經費支出上，光是2023年的11月至12月的水電、保全、策展等相關費用就要595萬，而2024年的費用更是高達2200萬，而目前雖有積極招商，但狀況不理想，也讓許多議員感到憂心。

國民黨市議員韓世昱表示，如果就目前的預算估計，一天收入恐怕必須要有6至7萬，但很難想像要怎麼經營到這個程度，基隆市預算也很有限，恐怕成為新的「錢坑」。民進黨市議員施偉政表示，市府應該要努力解決基隆塔周遭停車的問題，遊客才願意來。