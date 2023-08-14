歡慶23周年，EASY SHOP台灣國民內衣店即日起至9月3日，推出「我打折 你OK!」促銷活動，多項精選商品及活動在全台門市、官方網站及ETMall東森購物等八大購物平台開賣，首推指定款式內衣及指定內褲，買一送一！

其中，新品周年慶紀念款iMEWE蕾絲內褲及Audrey柔曲零著感無鋼圈內衣，內衣主要訴求擺脫束縛、胸部穩定包覆更安心，無鋼圈設計也特別推出M-4L加大尺碼，能符合更多身形的女性，同步推出指定款內衣1件880元、2件1,500元；更特別的是也包含新品周年慶紀念款BananaPie IN ECO天然坑條背心內衣，此為基本款升級棉質內衣，無鋼圈束縛、自在舒適，採用天然環保材質製成更友善地球。

不僅如此，EASY SHOP歡慶周年期間，推出全館消費滿3,500元現折300元，最多可現折600元；消費滿5,000元，再送品牌手提不鏽鋼保溫杯或多功能保溫保冷袋好禮二選一。