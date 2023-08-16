雲林縣長張麗善（中）為湖山水庫環境教育館動鏟，她後方就是水庫興建時遷移的巨石，被稱為石頭公。（周麗蘭攝）

雲林縣府繼2020年爭取中央在湖山水庫興建「湖山水庫人文生態暨遺址教育展示館」已於2月竣工，環境教育館接著在今（15日）動土，中央補助3100多萬元，縣府原需自籌970萬元，因成本上漲，追加為1300多萬元。環境教育館位址在湖山水庫興建時的工務所實驗室，明年4月至6月將停工讓八色鳥安心繁衍。

湖山水庫的人文生態展示館已於今年2月完工，將交由雲林縣府規畫展示「古坑‧大坪頂 遺址」。

雲林縣長張麗善出席16日環境教育館動土典禮表示，湖山水庫是全台最年輕的水庫，也是雲林縣後花園，湖色風景吸引遊客造訪，縣府向水利署爭取經費興建環境教育展示館，宣導環境保育重要性。

水利署副署長黃宏莆表示，環境教育館原址為湖山水庫興建時的工務所實驗室，雲林縣府設計團隊將節能、減碳納入設計考量，考量湖山水庫周遭是八色鳥棲地，興建工程會在明年4月至6月停工，讓八色鳥有良好繁衍下一代的棲地。

湖山水庫環境教育館以湖山水庫興建時遷移一顆巨石的過程為發想，訴說人與環境的關係，將是地上2層樓的館舍，預計明年底完工。