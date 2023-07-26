台北市長蔣萬安26日出席文山區里長座談會，其中3里長聯合提案，建請市府針對中央規劃和隆安居、慶仁安居社會住宅，影響附近交通，嚴加把關並要求暫緩執行。蔣萬安回應，2處社宅共1973戶，會持續幫地方反映意見給中央，希望中央持續聆聽地方意見，並於規劃社宅時納入里民心聲。

萬和里長吳祚榮、景慶里長蔡岳澄和景仁里長何進輝共同提案，建請市府針對中央規劃興辦社會住宅和隆安居、慶仁安居，影響在地里民，請嚴加把關並要求暫緩執行。

蔡岳澄解釋，2處社宅緊鄰水源快速道路，目前已經交通量大，里民擔心施工期間及入住後，交通狀況更加惡化，請中央妥善評估後再興建，不要等到蓋完後，才想辦法改善交通問題。

蔣萬安指出，2處社宅位於溪州街、景福街及羅斯福路六段巷內，規劃可住1973戶，地方對於交通規劃、學區招生名額及社宅量體都有想法，市府都有掌握並在中央於地方舉辦的說明會中提出，也絕對為市民把關，站在市民立場向中央反映，望中央規劃社宅時，納入地方意見。