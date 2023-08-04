新竹市東區建功高中旁緊鄰公道五與建新路的2.4公頃閒置土地下，有4座地下油槽，但未來建功高中擴校恐面臨存廢問題，包括學者、市議員及地方文史工作者盼保存，8月11日即將進行文化資產審議，關心新竹市文化發展的竹掃把行動聯盟號召民眾參與論壇，關注地下油庫保存問題。

新竹地下油庫位於公道五路與建新路交叉口，共有4座直徑33公尺高度7.5公尺之鋼質筒形油槽，原址為日本海軍第六燃料廠輕質油槽，戰後由軍方提供土地，中油公司負責興建輸儲設備，2005年管理權改為市府，地目為公園用地，現況為閒置，目前外觀呈現林木密布。

今年2月24日有民眾提報4座既有油庫登錄為歷史建築，新竹市文化局4月6日邀集委員現勘並簡易文資價值評估，初步決議認具歷史產業發展、環境教育及文化資產價值，予以列冊追蹤，8月11日將提請文資審議大會審查。

竹掃把行動聯盟指出，六燃「地下油庫」有4座油槽，油庫外部掩體攀附大量植栽，除具備戰爭遺產特質，更是都市中少有的綠島，從外部進入地下油庫本體，由數十根H型鋼梁支撐近7公尺高的儲油空間，營造出獨特氛圍。

竹掃把行動聯盟也提出5大主張，堅決主張保存兼具故事性、歷史性、稀有性的新竹六燃地區4座地下油庫；新竹科技產業發展承先啟後的關鍵，地下油庫作為戰略用途的興建，見證了二戰前後的歷史，現在更是新竹市難得的工業遺址。

尤其，地下油庫上方有大量綠意，在熱島效應日漸嚴重的今日，更顯珍貴；保存成為公共性的展覽演出埸所，地下油庫符合成為展演空間需求；且存在超過半世紀的輕質油料油槽，只有油氣揮發問題，沒有土壤污染問題。

市府在7月18日已舉行公展說明會，竹掃把行動聯盟也呼籲，民眾參與8月5日舉辦的「地下油庫活化再利用論壇」，並指這件事攸關建功中學，應為現成教材之一，讓師生們參觀現場且表達意見。