為紓解新竹市生命紀念園區及周邊里民停車需求，新竹市政府今年4月決議開闢成德路與成德一街口閒置空地為停車場，8月7日將正式啟用，提供42格汽車格，並比照周邊路邊停車格收費每小時20元，以提高停車周轉率、避免遭長期占用。

交通處表示，生命紀念園區平日車位足夠，但每逢喪葬吉日往往一位難求，由於園區旁空地長期遭民眾棄置垃圾及占用，今年4月26日由市府祕書長張治祥與市議員陳啟源、陳治雄及陳建名等人，共同勘查生命紀念園區成德路與成德一街口閒置空地，經取得共識後，決議盡速開闢閒置空地為停車場。

交通處倪茂榮表示，會勘後，市府立即啟動設計及工程招標作業，於7月6日開工、7月底完工，總工程費約100萬元；另針對議員建議成德路與成德二街增設行人穿越線，也已同步增設改善完成，以維護行人路口安全。

交通處說明，成德一街停車場出入口採單向進出，倘遇喪葬吉日停車車潮，將由新竹市殯葬管理所派員至現場導引進出，請民眾遵循配合進出管制，以維護車輛進出順暢及安全。