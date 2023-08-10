新竹市1名陳姓婦人利用竹苗交界人煙稀少的民宅、三合院作為聚賭場所，為防止警方查緝，還不定時更換聚賭地點，但大批賭客流動仍遭警方鎖定，警方8日晚間一舉攻堅，當場查扣143萬元賭資，現場23名賭客與陳女均移送法辦。

新竹市香山區陳姓婦人意圖營利，在竹苗交界處一處三合院，利用地點偏僻且具有隱密性等作為掩護，實際上在三合院內經營職業賭場。為防止警方查緝，陳女還不定時更換聚賭地點，致使警方多次前往該址查緝未獲。

新竹市警局第三分局偵查隊經過多日跟監埋伏蒐證，鎖定該職業賭場最新經營位置，仍位在竹苗交界處一棟民宅內，8日晚間持新竹地方法院核發的搜索票展開查緝行動。

警方研判現場賭客眾多且出入分子複雜，警三分局員警不敢掉以輕心，動員偵查隊及所屬5個派出所線上警力合計30餘人，趁有賭客進出賭場之際展開攻堅，一舉緝獲除陳女之外及23名賭客在場聚賭。

經查，該賭場係以「推筒子」為主要賭法，現場查扣賭資143萬7000元、麻將賭具、押注夾、點鈔機等相關犯罪證物，全案偵訊後將陳女依賭博罪嫌移送新竹地檢署偵辦，在場賭客23人則依社會秩序維護法裁罰。