【LIVE直播】遭起訴貪汙市長位恐不保？ 高虹安最新回應

竹市長高虹安去年遭檢舉涉嫌詐領立委助理費約60萬元，涉嫌貪汙等罪，台北地檢署今天偵結，起訴高虹安。高虹安也親上火線最新回應了。

檢方認為，高虹安不用問政相關業務經費，反壓榨憚於其權勢之下屬助理配合共同虛報、浮報酬金、加班費，向立法院詐取該院編列之「人事費」，流用於委員辦公室及個人私用等支出，足認被告高安公私不分，貪圖小利，為支應其他開銷操控助理薪資而詐得公費助理費用，且犯後態度不佳，卸責予助理，請妥予量刑，並宣告褫奪公權，以示警惕。