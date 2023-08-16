新竹市警察局運用科技執法，在巡邏車上建置「AI巡防系統」，自動辨識道路車輛車牌、增加線上破案率，預計8月底前正式上線，為非六都第三個使用AI巡防系統的縣市。目前AI巡防系統部署8套於新竹市警察局保安隊及3個分局巡邏車上，盼有效提升新竹在地治安。

新竹市警察局表示，市府團隊積極落實「智慧治理」藍圖，鼓勵警局全面提升科技偵查能量，盼運用智慧科技提升勤務效率、減輕同仁勤務負擔。新竹市警察局AI巡防系統提供行動車牌辨識、即時影像傳輸、巡邏軌跡、任務設定和緊急通報等功能。

市警局說明，行動車牌辨識功能連接警政署協尋車輛資料庫，當巡邏車以時速30至50公里行駛時，透過雙攝影機對前方多車道和路側停放車輛進行巡邏和辨識，於第一時間查報失竊、侵占、遺失及涉及重大刑案等可疑涉案車輛。

此外，即時影像和巡邏軌跡功能，則提供勤務指揮中心掌握巡邏車的動向和現場狀況，實現即時溝通和調度，目前AI巡防系統部署8套於新竹市警察局保安隊及3個分局巡邏車上，投入57.8萬元經費，盼有效提升在地治安，並在2024年預算通過後，於全新竹市部署上線。

市警局長張素菱也特別感謝社會善心團體「新竹科技產業服務協會」大力襄助，捐助AI巡防系統建置半數費用，該協會有感市長高虹安上任後積極推動科技化、智慧化的「安居科技城」願景，並對於這項科技執法樂觀其成。