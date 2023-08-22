截至8月21日今年來美股主要指數漲幅表現，標普500指數上漲14.59％、那斯達克100指數漲36.54％、費城半導體指數漲40.62％。但FANG+尖牙指數卻有近七成的漲幅，主要是成份股精選有能力引領未來新趨勢的科技巨頭，包括輝達、微軟、蘋果、META、亞馬遜、谷歌、特斯拉、超微、網飛、雪花。

統一FANG+ETF（00757）經理人林良一表示，輝達預定在8月23日晚間公布第二季財報，市場高度關注，這是能進一步驗證AI帶來的實質利益，並得知明確長期展望的重要關鍵。輝達5月公布第一季財報後，等同對市場強勢表態AI時代來臨，進而帶動AI相關產業走出進一步漲勢。第二季的財報是否可如第一季財測，超過市場預期，市場有投資人在開獎前已進場壓注。

林良一指出，8月以來，美國經濟數據表現強勁，市場認為聯準會可能「在更長時間內保持高利率」，帶動了美國公債殖利率彈升，並進一步促成市場獲利了結的技術性賣壓。但結合企業第二季財報表現來看，其實多數企業營運體質仍然健康，價格拉回屬於短線市場對風險部位的調節。尤其是今年領漲的七大科技巨頭，平均預估EPS成長率在2024年仍有25％，並且保持逐季成長。因此，美股拉回修正，也為投資人創造出第四季的布局空間。00757屬於長線趨勢明確的科技股ETF，適合長期持有，參與科技巨頭的成長潛力。