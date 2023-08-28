黃耀漢表示，美國生成式AI平台Writer問卷調查顯示，2023年1至4月美國企業20％曾使用5種以上的生成式AI軟體，其中，前五名使用軟體皆為生成文字類，主要應用於資訊系統、營運管理等領域，有鑑於此，指標業者紛推出LLM，以商業模式區分，微軟、Google為B2B與B2C，Amazon Web Services（AWS）為B2B。

生成式AI技術廣泛應用下，隱藏許多資安問題，目前邊緣模式為降低資安風險最佳方案，但投資成本相對雲端模式高。邊緣端模式因封閉網路架構，資安等級較雲端方案高，但資安系統需用戶自行建立與維護，成本相對雲端高；而雲端模式因開放網路架構，資安等級較邊緣端方案低，但資安系統由雲端平台業者負責建立與維護，用戶擔負資安的成本較邊緣端低。

黃耀漢認為，雲端LLM存在高運算力需求、高硬體成本、高延遲與低資安的問題，推論程序可由雲端轉移至邊緣端，有望克服相關問題，因邊緣小型語言模型具備低延遲與高資安優勢，因此，Meta、微軟、Hugging Face分別推出小參數量語言模型，有利於邊緣裝置上運作推論程序。