但該報告也警告，文職工作可能受到最大的打擊，基於女性從業比例較高、尤其在富裕國家，AI可能對女性就業造成的衝擊可能較為嚴重。

生成式AI與其聊天機器人應用引發產業變革的狂熱，但也令人們開始擔心起可能隨之而來的失業潮，像是重演1900年代初引進工廠流水線和1950年代大型電腦主機問世時的情況。

國際勞工組織（International Labour Organization）出具研究報告指出，大多數的工作與產業僅會部分依賴自動化，因此更有可能的情況是AI補強而非取代人類的工作，這表示AI技術最重要的影響可能是使工作「擴增」。

受生成式AI影響最大的職業將是文職工作，這類工作約四分之一的任務面臨自動化風險。但大多數其他職業，如經理人與銷售人員，只會受到輕微影響。

儘管如此，該聯合國組織並在報告中表示，對於受到影響的人來說，生成式AI造成的衝擊仍可能是非常殘酷的。因此，對於政策制定者而言，我們的研究報告不應被解讀為「讓人安心的聲音」，而是應正視我們的呼籲，必須制定配套措施以應對我們即面臨的科技變革。