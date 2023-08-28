五股傢俱工廠清晨大火 濃煙「直竄天際」影響國道一號

今（28日）上午6時32分，新北市五股區五工一路121號，一棟3層樓高鐵皮傢俱工廠發生火警，現場2、3樓起火燃燒，大量濃煙直竄天際，警、消獲報後已趕抵現場，佈設水線灌救中。
新北消防局表示，目前已阻隔延燒中，火勢侷限在工廠內，不會延燒，工廠內沒有人員受困。而火警濃煙影響國道一號五股路段，請用路人繞道或小心駕駛，請民眾勿圍觀避免發生危險。詳細起火原因仍待進一步調查釐清。
今（28日）上午6時32分，新北市五股區五工一路121號，一棟3層樓高鐵皮傢俱工廠發生火警，現場2、3樓起火燃燒，大量濃煙直竄天際，警、消獲報後已趕抵現場，佈設水線灌救中。
新北消防局表示，目前已阻隔延燒中，火勢侷限在工廠內，不會延燒，工廠內沒有人員受困。而火警濃煙影響國道一號五股路段，請用路人繞道或小心駕駛，請民眾勿圍觀避免發生危險。詳細起火原因仍待進一步調查釐清。
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