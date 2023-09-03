北韓最高領導人金正恩視察北中機械聯合企業和重要軍工廠。有軍事專家指出，北韓官媒《朝中社》周三（3日）發布金正恩視察照片，展示疑似船舶用的燃氣輪機，或代表北韓在相關技術取得進展。

據《朝中社》報導，金正恩在勞動黨中央委員會書記趙甬元、金才龍，部長趙春龍，副部長金與正、崔明哲陪同視察，巡視企業各項生產工序，了解現有技術裝備情況和改造方向。金正恩稱，北中機械聯合企業在發展國家造船工業和加強海軍武裝力量方面，承擔重任無可代替。他預告，黨中央全會將就北中機械聯合企業現代化和國家造船工業發展方向，提出重要路線。

此外，金正恩視察重要軍需生產工廠，滿意工廠技術現代化情況，並提出有關營造補充生產能力的方向。他強調工廠在加強北韓武裝力量中的重要地位和作用。韓媒分析指，北中機械聯合企業負責生產船用柴油機和零件設備等，金正恩近期強調增強海軍軍力，把工廠發展和海軍武力掛鈎。