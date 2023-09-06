日媒報導，北韓最高領導人金正恩的親信、勞動黨宣傳部副部長玄松月和統一宣傳部長李善權涉嫌貪腐備受關注。他們收受賄賂和貪腐爭議，恐成為動搖金正恩政權基礎的「致命弱點」。

2018年2月，玄松月曾在兩韓「文化破冰」中扮演重要角色，她率領新組建的北韓三池淵樂團前往韓國演出。據瞭解，玄松月在金正恩到瑞士留學時期還經常打國際電話，一直保持親密關係，可說是金正恩的親信。

據《聯合早報》援引《產經新聞》報導，前北韓駐剛果大使館第一秘書高英煥對北韓黨軍幹部叛逃者的供詞進行分析後說，玄松月和李善權的貪腐問題很嚴重。對於「與腐敗宣戰」作為優先課題的金正恩而言，這有可能成為動搖其政權基礎的致命弱點。

高英煥指出，玄松月經營貿易公司，私自積累外匯。她以幫助大學同學和歌手同行等的不幸事件為由，收受財物。但玄松月與金正恩有特別的關係，因此黨紀律調查部也只能閉一隻眼。

至於軍人出身的李善權，他長期負責對韓談判事務，對韓國國內外的情況非常瞭解。為了讓親朋好友找到條件好的工作，他常扮演中介角色，從中收取外匯。

此外，管轄平壤、東部、元山等城市黨幹部的腐敗現象也層出不窮。他們收受3000美元以上的賄賂，還公然進行交易。監督軍隊的軍隊政治局幹部也從其黨軍幹部收受1000美元以上的賄賂，並介紹子女兵役、入黨、考入名牌大學等。負責金正恩警衛的護衛司令部軍官、有北韓最高榮譽「共和國英雄」之稱的軍需部門最高級幹部也涉嫌受賄。

隨著北韓經濟惡化，北韓人對幹部不正之風更加敏感。儘管金正恩在2021年組織揭發幹部不正之風的黨紀律調查部，但未取得可觀成果，今年6月舉行黨中央委員會總會上，金正恩還強烈譴責總管秘書金在龍。