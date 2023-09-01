男團Ozone去年9月13日正式出道，即將邁入充滿紀念性的一周年，這一年中，Ozone馬不停蹄向前衝，推出首張EP《Unicorn》並接連推出多首單曲，加上最新和藍心湄合唱的《你的電話》，已累積6首單曲。

他們將在9月13日舉辦「Ozone One Year O.A.O.成團週年拍照派對」，即將於9月3日中午12點於KKTIX正式啟售。不過這一年之中，Ozone火速走紅，難免有被爆出負面評價，Ozone從十分在意會影響心情到逐步成長，以更成熟的心態正向面對。

隊長祖安表示Ozone出道到現在，初衷不變，依然會為了喜歡他們以及不喜歡他們的人持續努力、讓Ozone變得更好，「這一年來或許有很多挫折、低落，但想到還有O.A.O.們支撐著，我們就更有前進的動力。」

文廷回想起過去一年中的重要里程碑，從耶誕城、跨年演出、紅白藝能大賞、簽唱會到北流演唱會，都有粉絲們的陪伴，感性說：「出道第一年，難免會有做不好的時候，讓我最印象深刻的是粉絲給我的卡片，粉絲都希望我們照顧好自己，告訴我們『無論如何，O.A.O.都在。』這份溫暖和善意帶給我滿滿的力量。」