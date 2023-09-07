北流文化館開心迎接2周年，台北流行音樂中心祭出9月壽星免票看《唱 我們的歌 流行音樂故事展》優惠，更將園區打造成華語流行金曲「生日列車」，讓大家彷彿真的置身車站將開啟音樂之旅，北流也說，9月起每周末都有精采活動，包含「製造浪漫露天電影院」、「音樂創意市集」、「不插電小情歌」演出，帶給大家充滿音樂的9月。

北流文化館為全台第一座以流行音樂為主題的展覽館，常設展《唱 我們的歌 流行音樂故事展》開展以來已吸引逾十萬名民眾觀展，特展廳也舉辦過許多話題不斷的特展，如坂本龍一《設置音樂2-IS YOUR TIME》、《音樂怪博士－陳志遠》、《吉卜力動畫大師—高畑勲展》、《想你到月球｜張雨生特展》，是展覽迷必知的看展景點。

北流表示，為歡慶兩周年，即日起至9月30日止，以常設展《唱 我們的歌 流行音樂故事展》中最受歡迎的展區「火車火車」為主題，打造北流文化館「生日列車」，於文化館大廳和園區內12間店鋪搭設復古「華語金曲月台」，結合羅大佑經典情歌＜戀曲1980＞與KTV必點男女對唱情歌＜傷心酒店＞、周杰倫首張專輯中的經典＜黑色幽默＞等多首金曲，歡迎歌迷踩點打卡。

北流也說，除了吸睛拍照點，文化館9月起每周末將有許多精采活動接棒登場，9月9日到10日舉辦的「音樂創意市集」，找來多家黑膠唱片行、雜貨店、古物店擺攤；「不插電！小情歌」音樂演出於9月16日到17日，邀請亞斯音樂藝術及街頭藝人琪怪欸李、李晉瑩、巍聲，連兩天為大家帶來多首浪漫情歌。

北流表示，「製造浪漫電影院」將於文化館戶外草地舉辦，9月23日晚上6時30分播放《刻在你心底的名字》，9月24日則是整張原聲帶都超好聽的《一個巨星的誕生》，歡迎民眾在星空下享受電影、享受音樂。

北流表示，只要是九月份壽星，歡迎在9月18日到24日期間觀賞人氣夯展《唱 我們的歌 流行音樂故事展》，出示身分證明文件後即可享「免費觀展一次」的優惠。

北流補充，9月2日到30日活動期間，歡迎民眾至服務台領取紀念車票，並依照車票指示完成任務，即可獲得獨家好禮並參加抽獎，凡參與「常設展最愛展區票選活動」者，也可參加抽獎，最大獎為宜蘭全新開幕的「凱渡廣場酒店」住宿券。