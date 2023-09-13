Apple Watch Series 9搭載Apple S9 Sip晶片，提供全系統改良與全新功能，包括雙指互點兩下手勢，以及安全且具隱私地在裝置端Siri取得及記錄健康資訊。Apple Watch Series 9搭載全新4核心神經網路引擎，處理機器學習任務的速度比Apple Watch Series 8提升最快可達兩倍，並能提供18小時的電池續航力。

Apple Watch Series 9支援速度更快的神經網路引擎，可從加速度計、陀螺儀和心率感測器取得資訊，並透過全新的機器學習演算法偵測食指與拇指互點兩下時，獨特的細微手腕動作和血液流動變化，進而帶來「遙控操作」。

Apple Watch Series 9只要讓戴著手錶的拇指與食指互點兩下，就能啟動錶面的「智慧型堆疊」，再互點兩下即可捲視堆疊中的小工具，或是接聽、掛斷電話，並可控制App內主要按鈕，像是關閉計時器、播放或暫停音樂，以及點選鬧鐘的稍後提醒，用戶也能用於遙控手機拍照等情境。這個功能預計10月隨軟體更新推出。

Apple Watch Series 9搭載與iPhone 15相同的第二代超寬頻晶片，能精確尋找遺失iPhone的距離與方向，並提供視覺、觸覺與聽覺指引。

另外，Apple Watch Ultra 2針對體能訓練或設定計時器等無須從網路取得資料的指令，Siri不用連接到Wi?Fi或行動數據網路就能處理，因此反應更快速也更穩定；強大的神經網路引擎也讓聽寫的準確度比Apple Watch Series 8提升了25%。

售價規格以及開賣資訊上，Apple Watch Series 9備有41公釐和45公釐的星光色、午夜色、銀色、(PRODUCT)RED，以及全新粉紅色鋁金屬錶殼，並有金色、銀色和石墨色不鏽鋼錶殼可供選擇；Apple Watch SE備有40公釐和44公釐鋁金屬錶殼可供選擇；Apple Watch Hermes 則備有銀色和太空黑色的不鏽鋼款式。Apple Watch Series 9和 Apple Watch SE即日起可訂購，將從9月22日起開始供貨；Apple Watch Series 9建議售價13,500元起，Apple Watch SE為7900元起。