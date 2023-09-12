中時舉辦反詐座談，鄭文燦與多名刑事專家與會。（王己由攝）

有鑒於詐騙橫行，中國時報12日上午在台大醫院國際會議中心舉辦「全民反詐全民反詐公益講座」，邀請行政院副院長鄭文燦、打詐辦公室主任李憲明，說明政府打詐作為，另外，法務部高檢署檢察官、刑事局與中華電信專家學者現場專題演說，剖析最新詐騙手法，讓民眾遠離詐騙。

中時反詐公益講座出席貴賓包含中國時報副社長暨總經裡王儒哲、行政院副院長鄭文燦、行政院打詐辦公室李憲明主任、法務部台灣高等檢察署卓俊忠檢察官、警政署副署長李西河、刑事警察局局長周幼偉、中華電信技術長暨執行副總經理林榮賜、中華郵政數位發展執行長陳棟梁。

中國時報副社長王儒哲表示，詐騙問題嚴重，不分老少不分職業，從不識字到留學博士，甚至到政府官員都有過被騙的經驗，在行政院成立打詐辦公室，整合政府與民間資源全面提升打詐效能，中國時報基於社會責任，響應政府舉辦公益講座，邀請產官學界共同出席，號召全民齊心打詐。

行政院副院長鄭文燦肯定中時舉辦反詐座談的社會責任，表示透過媒體宣導，有效提升民眾反詐意識，他也指出，目前打詐國家隊將從金融、電信及網路3個方向打擊詐騙，包括內政部、金融監督管理委員會及通訊傳播委員會等各單位，將與檢警單位橫向聯繫，再結合民間機構，對詐團活動進行阻絕。

反詐座談另由法務部台灣高等檢察署檢察官卓俊忠、刑事警察局預防科科長林書立、中華電信技術長暨執行副總經理林榮賜，針對現行的詐騙手法進行深入探討。

主講內容包括傳統的電話詐騙，假網站、假冒公務、求職招攬車手等方式，降低被害者戒心。目前機關與META建立管道 ，總計刪除 38684個不法求職等粉絲專頁；台灣高等檢察署也依行政院指示與通傳會、金管會、數位部、經濟部建立溝通平台。

刑事局預防科揭露常見6大詐欺手法，包含「網路購物」、「假投資」、「解除分期付款」、「網路交友」、「猜猜我是誰」及「假檢警」。分享165反詐騙專線接獲的各種詐騙案件，揭露詐騙集團手段，盼透過持續宣導、教育，提升全民反詐意識。