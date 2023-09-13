疫後旅遊市場逐漸活絡，交通部訂出全年國際觀光客達600萬人次的目標，今日台灣已迎來第400萬名來台旅客，行政院副院長鄭文燦13日指出，觀察旅客成長速度，預估全年600萬人次可以提前達標，當前來台旅遊前三名國家為港澳、日本及韓國；郵輪部分，預計今年能恢復疫情前的3成水準，明年有望恢復至8成。

鄭文燦下午出席「2023年第400萬名來台旅客迎賓活動」，他指出，今年疫後旅遊振興的目標，是600萬觀光客來台觀光，且希望是深度旅遊、多元旅遊，國內也將提供最友善的旅遊服務，藉由開放觀光，讓大家認識台灣不同層面的特色。

鄭文燦說，600萬的目標確定能達成，今天是400萬人次達標，以過去200萬、300萬、400萬人次的達標時間，可發現每100萬都在縮短，因此預估可以提前到達全年目標。

他指出，目前來源國前三名為香港澳門、日本及韓國，將來包括東南亞、北美旅客也可以增加，還包括未來國內將開放第三地陸客，也會增加一定的數量。 至於郵輪部分，他說，今年會恢復大概疫情前的3成水準，明年預估會達8成，相信未來高檔的郵輪旅客也會增加不少。