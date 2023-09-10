藍營桃園市議員朱珍瑤5日踢爆，環保局斥資1.38億整治滲眉埤，卻涉嫌拿爛淤泥充數，導致交付給捷運局含水率過高，新市府還得再花8億整治才能供綠捷北機廠使用，直指「錯誤的政策加貪汙」最可怕，點名2前局長要為浪費近10億公帑負責，也質疑前市長鄭文燦把爛攤丟給張善政收拾殘局。國民黨前台北市議員羅智強質疑，究竟誰下令引進含水率過高的污泥？當中有無利益輸送違法弊端，務必揪出一手遮天的幕後黑手。

「告鄭文燦：爛泥充數，爛攤子丟給張善政！」羅智強今(10日)在臉書發文表示，民進黨貪腐執政的大秘寶又一樁，新竹市棒球場遭掩埋廢土，桃園捷運機廠預定地也被發現「爛泥充數」，鄭文燦丟給張善政的爛攤子，浪費公帑近10億元。

羅智強指出，2019年鄭文燦擔任桃園市長時宣布，桃園捷運綠線北機廠遷到蘆竹區滲眉埤，由於當地土壤有污染問題，環保局斥資1.38億元整治，但捷運工程局接手後卻發現，土壤含水率過高無法使用，需再投入6至8億元做水泥攪拌固化。

羅智強提到，桃園市議員朱珍瑤指出，捷運機廠基地的土壤含水率需低於10％，才符合承載安全標準，但鄭文燦市府整治滲眉埤後的土壤含水率高達35％，主要原因在於回填的30萬噸土方中，有13.6萬噸竟然來自砂石場的無機污泥。

羅智強強調，朱珍瑤質疑，市府先前花費1.38億元整治滲眉埤，如今又要花6至8億元水泥固化，損失將近10億元，而業者原本需花費鉅資，才能處理的13.6萬噸污泥，拿來賣給環保局還能賺錢。桃市府損失10億元，業者獲利巨大，形同五鬼搬運，宛如新竹棒球場翻版！究竟誰下令引進含水率過高的污泥？誰一手遮天讓「爛泥充數」？當中有無利益輸送違法弊端，「反貪腐監察院告鄭文燦前市府，要求揪出幕後黑手！」