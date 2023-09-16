針對進口蛋連日爆出爭議，農業部今(16)日召開記者會解釋進口蛋去向，指出耗損與到期的進口雞蛋共5,402萬顆，占比共37.18%。媒體人黃揚明表示，農業部長陳吉仲今會舉行記者會，是因為桃園市主動稽查蛋品工廠，查出有進口蛋混入國產蛋製成液蛋的狀況，剛好碰上台中市長盧秀燕砲轟中央不給進口蛋資料、事情即將鬧大的時機點，「混蛋事件逼得大壞蛋陳吉仲願意出來」。

黃揚明也在政論節目《週末大爆卦》表示，陳吉仲今天會出面解釋，是因為台中市長盧秀燕喊說要不到進口蛋資料，而行政院副院長鄭文燦幫陳吉仲解釋時還搞錯，稱要台中市發文給民間機構中央畜產會，但被台中市府打臉說是找農業部卻被回應「不方便提供」，農業部事後也坦承有接到中市府的電話，中市府才決定發公文留下證據，顯然鄭文燦跟盧秀燕的說法完全兜不攏。

黃揚明也點出，超思爆發爭議時農業部變成超思發言人，但傳出食安問題後，到昨天為止陳吉仲還是神隱不出面。直到桃園市政府稽查到有人把進口蛋混到國產雞蛋裡面做成液蛋，甚至還有未標示產地的散裝蛋也可能混入進口蛋，早餐店、團膳、營養午餐都可能已經有「混蛋」進入市場。

桃園市昨天兵分8路到大賣場超市、傳統商行、洗選場及蛋品工廠追查進口蛋品合規性，查獲1間蛋品工廠違規。（桃園市衛生局提供／陳夢茹桃園傳真）

黃揚明說要幫桃園市政府澄清，很多人以為是盧秀燕要不到資料，才開出第一槍，聯合桃園、台北開始稽查，但其實桃園市早在5月底就已經開始做蛋品聯合稽查，且桃園先前有發生越南法國麵包食物中毒的事件，桃園市衛生局今也澄清說，該店家使用的是有履歷的國產蛋，食物中毒與進口雞蛋無關。

黃揚明說，桃園市比台中市更早去要進口蛋資料，也沒有要到，不過桃園就在轄區內稽查蛋品工廠，結果真的查到有進口、國產混蛋的狀況。

黃揚明總結，桃園市查到有問題的蛋，時機點剛好就在盧秀燕要不到資料、把事情鬧大的時候，「混蛋事件逼得大壞蛋陳吉仲願意出來」。