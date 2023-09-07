近期中國大陸殲-35的影片傳出網路，已不再有空速管，代表已經結束試飛階段，雖不意味已具備實戰能力，但被認為已算是「接近具備初步戰鬥力」的程度，未來等福建艦交付部隊後，殲-35就可真正部署於該艦飛行甲板上。退役少將栗正傑6日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，各國公布的海試數據其實都是機密，如最高節速。航母要測雷達、偵蒐距離等，保守估計要1年半才能正式運作。至於冒黑煙，是傳統動力艦正常現象。

「應該就是會海試啦！你看RC-135（美偵察機）又來了，它就是來看海試狀況！」栗正傑表示，美國號稱以軍演的方式，其實他就是來看你海試的狀況。海試對軍方來講，是很高的一個機密，因為這個船到底可以跑多快？你看到解放軍公布的一些數據，包括美國也是一樣，他公布航空母艦的速度，對他來講都是一個機密。我真正的速度不會讓你知道，我現在公布我是最高航速是30節，可是他可能可以跑到40傑也不一定。

栗正傑指出，因為在真實作戰的時候，我就能在你意想不到的時間，就已經到你前面，對你拉起攻擊了。所以光這個速度，就已經是一個很重要的機密。至於這個船它的轉彎、它的「煞車」，還有多少要改進的？像這種航空母艦的海試，最少要一年以上才可以完成海試。

「那它冒這個煙代表，這個船本來就是傳統動力的船嘛！」栗正傑提到，所以很正常地，他就開始燒鍋爐了，那這個煙就冒出來了。但如果真的在航行的話，相信那個煙不會那麼大。所以海試一年之後，他要有很多數據，去修正、去改進，最後才可以正式運作。「保守估計大概1年半！」

「倉促成軍，不如花工夫把它改好！」栗正傑強調，像航空母艦那麼大一艘船，要測的數據太多了，包括雷達、偵蒐距離等各方面都要測試。甚至這次海試，有沒有可能殲-35就直接上艦，來做一個試飛起降的動作？都有可能。因為殲-35的空速管已經拆掉了，前面那邊它裝成雷達了。

栗正傑直言，有些人看到黑煙又要做文章了，其實美國的F-35從空中降落的時候，它也會冒黑煙！因為那個速度突然降下來之後，那個油燃燒就不見得完全，而且它要減速或幹什麼，在這種狀況下，飛機燒的是GP4的油，跟我們一般的汽油不一樣，所以冒黑煙是很正常的。