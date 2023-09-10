美驅逐艦及加拿大護衛艦各1艘，9日由北向南航經台灣海峽。退役少將栗正傑表示，中共在3個地方實施演習，是針對黃海演習跟美、加兩艘軍艦穿越台灣海峽有關。

栗正傑今(10日)在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，美軍美利堅號攻擊艦還在黃海，跟加拿大溫哥華號巡防艦，目前準備在黃海，號稱要慶祝仁川登陸70週年實施演習。

栗正傑接著指出，美、加等國在黃海演習就是劍指北京跟天津，對中共來講威脅很大、挑釁性也很大，但中共絕對不會就此罷休認輸，後續美國、日本、韓國、加拿大，後續力量也會持續加強，就像兩邊在對抗一樣，沒有一方會先認輸。

栗正傑認為，中共在3個地方實施演習，雖然沒有講要做什麼樣的演習，代表出手可以重也可以輕；但很明顯的是，這3個演習，是針對黃海演習跟美國、加拿大兩艘軍艦穿越台灣海峽有關。

栗正傑並示警，以台灣夾在美中對抗來講，台灣要怎麼自處？解放軍有一句名言，「仗在哪裡打，兵就在哪裡練」，因此，不管共軍是在黃海、渤海，或是在台灣海峽穿越中線，都是準備在這邊做一個練兵的動作，台灣要有所警覺。