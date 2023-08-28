上周亞股也是漲跌互見，保德信表示，以泰國股市表現最佳，上漲2.7%，台股、南韓、印尼、越南等股市漲幅在0.46%至0.61%之間，至於菲律賓、陸股跌幅較重，依序下挫2.06%、1.98%，馬來西亞、印度則是小幅下跌約0.1%。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，聯準會主席鮑威爾於Jackson Hole表示通膨壓力已緩解但仍然過高，同時重申2%的通膨目標，因此在未來數次會議將「謹慎審議」是否需再度升息，目前暗示9月可能暫緩升息，但不排除進一步升息的可能，並且強調將維持高利率更長時間；另一方面，多位聯準會官員釋出應該進一步升息的鷹派看法，推升最新FedWatch工具顯示，9月利率按兵不動的機率達80%，然11月或12月升息的機率已提升至近6成。

葉家榮指出，從美國經濟數據來看則是好壞參半，最新美國初請失業金人數下滑，顯示就業市場依然吃緊，不過8月Markit製造業、服務業PMI均不及預期，且較7月數據下滑，顯示美國8月份的商業活動幾乎停滯，預期市場將密切關注本周五公布的8月份非農就業數據。

至於上周輝達公布超乎預期的亮眼財報，葉家榮分析，輝達對於AI概念股具有指標性作用，也讓市場對AI後續的業績訂單更有信心，惟驚豔的財報事先已反映，加上聯準會若維持較高利率水準，恐侵蝕科技股企業獲利，因此上周相關類股漲勢略為收斂。不過輝達CEO黃仁勳表示：「一個新的運算時代已經開啟」，上兆美元的資料中心正轉向至加速運算與生成式AI，預估AI熱潮將不會曇花一現，更有可能是長期擴張並擴散至各產業的開始。