宜蘭縣環保局結合縣內10個鄉鎮市，推動紙錢集中收運服務，清潔隊資源回收車會在回收日配合收運。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今（17日）由南天宮法師開龍門淨爐啟動專用爐口，並第一次邀請宜蘭城隍廟及羅東城隍廟城隍爺派發配送燒化的普渡紙錢給好兄弟及祖先。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣環保局為全台首創環保低碳祭祀一條龍代收、代燒及派發服務，今（17日）由南天宮法師開龍門淨爐啟動專用爐口，並第一次邀請宜蘭城隍廟及羅東城隍廟城隍爺派發配送燒化的普渡紙錢給好兄弟及祖先；縣長林姿妙表示，大家一同響應紙錢減量集中燒、誠心誠意顧環保，一起拚出宜蘭好環境。

宜蘭縣自2012年開始代燒、2013年起代收，迄今逾10年至今已超過10年，環保局指出，去年紙錢集中燒總量創歷史新高達759公噸，顯見民眾踴躍響應低碳環保祭祀；今年更便民，縣民可至各鄉鎮市公所索取紙錢減量集中袋，上方可書寫敬獻對象等相關資料，方便派發使用，數量有限送完為止。

今年農曆7月為國曆8月16日至9月14日，環保局結合縣內10個鄉鎮市，推動紙錢集中收運服務，清潔隊資源回收車會在回收日配合收運，若為社區或團體單位，量多紙錢需協助收運，可洽環保局預約收運或填寫線上表單https://reurl.cc/Rzzk3z 有專車服務。另南澳鄉及大同鄉除外，因多為不燒紙錢的信仰。

環保局表示，今年紙錢代收點已由220處增至250處，持續與各機關團體合作設立集中代收點，包含全家、7-11、萊爾富、OK超商、喜互惠超市及全聯福利中心，農會及縣內28處寺廟，共有250處紙錢集中代收點（位置詳細代收點地圖https://reurl.cc/WGoa0y ）。

林姿妙呼籲，民眾祭祀時可採心香雙手合十、鮮花素果及以米代金替代焚香燒紙，或減量香支紙錢，選用大面額紙錢、高單價的環保金紙等；且蘭陽媽祖文化節為縣內大型宗教盛事，亦為全台唯一結合海陸巡安繞境活動，除可促進觀光旅遊發展，也能顯現民俗信仰文化的重要性。