彰化縣環保局為推動中元普度轉型，結合超商舉辦以功代金捐款送咖啡活動，希望民眾將購買紙錢的預算，改作捐款給彰化縣的社福團體，民眾只要憑捐款收據，拍照上傳環保局的社群帳號，即可兌換超商咖啡提貨卡1張，既可幫助弱勢團體，誠心祭祝又兼顧環保，一舉數得。

彰化縣環保局指出，該局於今年中元節期間，結合統一、全家、萊爾富、OK等四大超商，推出「以功代金捐款送咖啡」活動，希望民眾將購買金紙的錢，改為捐款給需要幫助的弱勢團體，不燒金紙的行為可避免焚燒造成的空氣汙染，響應環保，一舉數得。

環保局表示，即日起至9月14日止，民眾只要透過超商平台捐款給彰化縣的社福團體，憑超商捐款收據拍照上傳至該局紙錢清運服務的Line帳號（ID：@158kcebh），即可兌換統一超商咖啡提貨卡1張。

該局統計，透過輔導縣內宮廟、民眾配合「紙錢集中燒」、「紙錢減燒」等環保祭祀政策，去年度中元節期間全縣紙錢清運量達302.77公噸，相當於11萬多份的紙錢，配合集中清運的單位達384處，較往年成長約4成，顯示民眾已漸認同環保祭祀。

該局呼籲民眾中元普度時，盡量少焚香、少燒紙錢，改採以功代金、以糧代金及以花代香等方式祭拜。

民眾若需要紙錢集中清運服務，可洽各鄉鎮市公所清潔隊、撥打環保局紙錢集中清運專線04-7119356及加入該局Line線上紙錢清運帳號預約，該局已聘請專業法師在溪州焚化廠舉辦中元節淨爐科儀。