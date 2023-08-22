今年夏天登革熱病例屢創新高，南投縣環保局近日就接獲多起民眾投訴住家附近空地雜草叢生，地主卻擺爛不處理，嚴重影響環境衛生及觀瞻，為此該局特別擬定《南投縣指定清除地區汙染環境行為法》，只要草長超過50公分不修剪等違反環境清潔者，將依法開罰最高6千元，希望讓規範更明確，執法更落實。

環保局長李易書說，該法案已在21日經縣務會議審議通過，近日將進行公告實施，只要違規就依法開罰。未來公、私有空地或空屋環境髒亂、雜草叢生越界或草長超過50公分高，最高將開罰6000元並須限期改善，如屆期未改善還可連續處罰。

依照環保局局擬定的《南投縣指定清除地區汙染環境行為》法案規範，「空地或空屋雜草叢生攀越所有權線外，或者高度超過50公分未修剪」、「戶外未妥善清除積水或積水容器致孳生病媒蚊孑孓」、「於道路、空地或建築物外堆置廢棄物（如廢棄塑膠物、樹木、棧板、輪胎、花盆）或資源回收物等廢棄或資源回收物（如空桶、輪胎、空瓶罐、水缸），有礙環境衛生或國民健康，經查有上述違規事證就可依法開罰。

但縣府也表示，該法所指的空地是指部分閒置、荒廢的土地或建物四周未利用的土地，空屋則指荒廢、無人居住或已被徵收或部分拆除後廢棄的建築物，「空地屬於都市計畫保護區、農業區及經主管機關認定者，則不再此限。」