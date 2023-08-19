高市府環保局今年1月正式啟用設有空汙防制及熱能回收系統的「平安」、「如意」2座紙錢專用金爐，汙染排放可減少達90％，紙錢專用金爐啟用後，今年天公生與清明節，紙錢集中燃燒量約成長2成。中元普渡即將到來，今年度「中元普渡紙錢集中燒活動」也已開始，民眾可聯繫清潔隊預約收運普渡紙錢。

環保局從去年開始推動「平日紙錢收運服務」，經統計2022年度共收運907公噸紙錢，透過專用金爐焚燒，可減少3公噸汙染物排放於空氣中，而今年截至7月底，共收運525公噸紙錢，單單清明節與農曆1月天公生，集中燃燒的紙錢就增加2成。

高市府環保局提醒，市民平日可透過紙錢集中燒網站預約，或撥打07-7336952專線，由清潔隊派員到府收運，至於天公生、清明節及中元節等三大節慶，則可聯絡各區清潔隊預約收運紙錢。交給清潔隊收運的紙錢只需裝在箱子或紙袋即可，但必須將線香、香腳拔除，並拆卸竹製祭祀品，以防紙錢運送過程中或暫置期間發生悶燒情事。

除了紙錢集中燒以外，民眾也可選擇「以功代金」，將購買金紙的預算捐贈社福團體作公益。該項政策自2017年推動至今，以功代金累積捐款金額已達1491萬元，除了可以有效減少紙錢焚燒量外，同時也化成大愛幫助社福團體。