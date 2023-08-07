一名網友分享，朋友連續半個月夢到爸爸赤裸上身喊冷，詢問姐姐是否有做一樣的夢，該不該燒點紙錢和衣服給爸爸，怎料姐姐卻說「人早就投胎，燒了也是浪費錢！」結果朋友請他去爸爸的塔位查看，發現塔位附近滲水，甕也裂開，難怪爸爸住的不舒服，移到好位置以後，朋友夢到爸爸給一串數字，拿去買六合彩竟中10萬元，而朋友的姐姐則是先被騙了30萬，老公也偷吃，下場超慘。

一名男網友昨在臉書社團《靈異公社》上分享，身邊一位朋友連續半個多月都夢到爸爸來找他，而且上半身老是沒穿衣服說「我好冷，沒地方住！」那位朋友立刻聯繫親姐，詢問對方是否也有夢到爸爸，並告知自己的夢境說「是不是應該要燒一點衣服和紙錢給爸爸？」結果姐姐聽了竟然不耐煩地說「人都死6年了，早就投胎了，燒衣服跟紙錢，也是浪費而已。」姐弟倆為此大吵一架。

男網友表示，那位朋友之後仍然會做一樣的夢，因此才決定請他去看看爸爸的塔位，而他到了現場才知道朋友爸爸的塔位竟然在地下二樓，且位置在最邊邊的地方，旁邊的牆壁滲水，裝骨灰的甕也裂開了，難怪朋友的爸爸會一直託夢，畢竟這若是人也受不了，後來他們選了好日子，將塔位移到樓上有陽光的地方，也重新換了一個甕。

男網友指出，一切處理完畢以後，上個月朋友又打電話給他，說再度夢到爸爸了，但這次卻是天大的喜事，因為爸爸「換新家」以後非常滿意，就給了他一組號碼，而他半信半疑的去買六合彩了以後，竟然爽中了10萬元獎金。而朋友的姐姐下場卻很慘，先是被騙了30萬，後來姊夫偷吃被人設計仙人跳。

男網友感嘆地說，寧可信其有，不可信其無，不要認為人死了以後，就不會用紙錢或者衣服，這些答案沒有絕對的對或錯，只有做子女的有沒有心而已。

貼文引起網友討論，「做事有用心跟沒用心這裡就看得出來了」、「真的是寧可信其有，不可信其無」、「說那一句浪費就太超過了」、「做人不能真的太鐵齒」。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！