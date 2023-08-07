一名網友分享，最近收到一張天價的電信帳單，應繳金額高達2000多萬，還要求他要立刻繳款，讓他看傻直呼「請問現在的電信費用是怎麼算的？」引起網友討論，由於電信費的金額高到太詭異，不少人懷疑是誤植或是詐騙，建議原PO趕緊聯絡電信業者處理。

一名網友匿名在臉書社團《爆廢1公社》上分享，最近收到一張電信收費單，仔細一看上面的應繳金額竟然是2022萬905元，原PO收到這張天價帳單以後大傻眼，也很好奇現在電信費用是怎麼算的？還是這個幣值不是台幣？

貼文引起網友討論，「我怎麼感覺這是打錯位置，這金額看起來像是日期，結果打到應繳金額這欄」、「繳整座城市的電費嗎」、「台積電工廠一天的電費」、「這金額太誇張了吧！是打電話到外太空嗎？電話費2千多萬有點扯」、「這比一堆大老闆繳稅的還多」、「寧可宣佈破產」。

由於原PO起初只有發帳單的部分，不少網友就說，這該不會是自己P圖的照片，自編自導的戲碼，畢竟電信費2000多萬有點扯，而且繳款期限還寫著「立即繳費！」後來原PO也分享整張帳單的照片，讓不少網友看呆直呼，比起發文求救，還是趕緊去電信公司問一問吧！