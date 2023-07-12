近日天氣炎熱，許多人回家都會立刻打開冷氣，一名家庭主婦抱怨，日前剛打掃完家裡，熱到受不了才開冷氣，沒想到老公回家看到竟罵「一個人開什麼冷氣」，她心寒嘆「原來6年婚姻連那點電費都不如」。

一名人妻在《爆料公社》發文指出，自從雙胞胎出生後，老公不想請保母，要求她辭職在家帶小孩，家中開銷全靠老公每月5萬元的薪水。日前天氣太熱，她打掃完忍不住開了冷氣，沒想到老公下班回家竟當場斥責，「一個人在家開什麼冷氣，有電扇不能吹嗎？」

原PO無奈表示，結婚6年來從沒要求老公送禮物給她，更別說出去玩，沒想到她只是因為太熱吹冷氣，就被老公質疑「太享受」，讓她失望透頂。

許多網友都看傻眼，「老公是打算讓妳心灰意冷就不熱了」、「冷氣本來就是覺得熱才開，不然要什麼時候開？給家人一個舒適的環境很難嗎」、「這老公很勤儉持家，冷氣要一家到齊才能開，妳一人獨享，他覺得就是浪費電。」

也有網友勸原PO出去工作，「老公才賺5萬微薄薪水要養全家，是真的能省則省，女人出去工作吧，經濟獨立才是王道」、「女人自己要有工作，當伸手牌就沒有主導權，孩子早就可以上幼稚園了，還是趕快去工作吧，然後這種男人也可以放生了。」