美國歌壇流行天后亞莉安娜（Ariana Grande），2021年低調嫁給豪宅房產經紀人老公道爾頓戈梅茲，怎料近日傳出兩人正準備離婚的消息；據悉，是因亞莉安娜忙於拍攝電影導致長期遠距離，雖老公道爾頓曾試圖挽救婚姻，但卻無法讓女方回心轉意。

綜合英國媒體報導，知情人士表示，亞莉安娜自從2022年底開始拍攝《魔法壞女巫》（Wicked）後，就與男方分隔兩地，雙方已準備離婚，沒有撕破臉，還是朋友且經常講電話，只是無法維持婚姻關係。

亞莉安娜2021年低調嫁給豪宅房產經紀人老公道爾頓戈梅茲。(圖／亞莉安娜IG)

另外，報導中也提到，其實道爾頓曾特別飛往英國倫敦探班在拍戲的亞莉安娜，想要彌補婚姻，卻未能成功挽回，當時即使兩人相聚，但亞莉安娜為保持拍攝狀態，幾乎未與老公有交流，而日前亞莉安娜出席觀賞溫布頓網球賽時，並沒有戴著婚戒。

事實上，夫妻倆早在亞莉安娜出演該片前，就沒有單獨相處的時間，這也讓道爾頓覺得很沉重，知情人士透露：「雖然道爾頓習慣於將亞莉安娜的職業生涯放在首位，但他的耐心已經消磨殆盡，他只是想讓他的『搭檔』回來」。