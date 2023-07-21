國際天后李玟（CoCo）驟逝，享年48歲，李玟的告別式將於本月底7月31日舉行，隔天進行火化儀式，19日港媒報導李玟二姊李思林（Nancy）疑似帶著一群律師現身警局，引來外界揣測是否與財產問題有關。昨(20日)李思林駁斥帶律師上警局的說法，反問香港警局這麼多，自己特別到殯儀館對面的警局會是為了什麼事？並砲轟港媒報導對他們太不尊重，「簡直希望我們家破人亡」。

據《NOWnews今日新聞》報導，求證李思林上警局所為何事？她沒好氣地說全香港有這麼多間警察局，她偏偏出現在殯儀館對面的警局，用頭腦想應該知道是為了什麼，推測是為了確認告別式當天的儀式是否能順利進行，「警察有責任維持公眾秩序」，她也否認身邊跟了一堆律師的說法。

李思林指出，港媒將警察寫成律師是別有用心，認為撰文記者太不負責，且出發點缺乏善意，似乎只是想看好戲、等他們家破人亡，生氣不僅全家人被利用做文章，也是對亡者的不尊重。而李玟的家屬今在報紙上刊出李玟的正式訃聞，家屬部分只有李玟的兩個姊姊和姊夫，不見老公Bruce和兩個繼女，對此，李思林稍早回應《三立新聞網》，澄清文中已經強調「親屬繁衍 恕未盡錄」，希望外界別再拿這件事做文章，尊重他們的安排，不要再炒花邊新聞。

出道將滿30年的李玟2011年與外籍老公Bruce結婚，近年卻傳出婚變，但李玟否認，近期李玟因腳傷開刀，身邊不見丈夫影子，更有傳言指Bruce與其他女子過從甚密，讓李玟心力交瘁，本月5日李思林突發文宣布李玟因輕生送醫不治，但後來有報導指出，李玟過世主因是被嘔吐物噎到窒息，李思林則表示，希望外界不要胡亂猜測妹妹死因，一切等解剖報告出爐再說。

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