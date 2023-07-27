樂壇歌后李玟（Co Co）5日自傷送醫不治，享年48歲，2位姊姊李秋林、李思林忍痛替她打點身後事，將在下周一（31日）舉行李玟追思會，8月1日出殯。李玟遺照也正式曝光，據悉是2個姊姊一起挑選的，都認為這張照片中的李玟笑得像天使，衣服也是她生前最愛的白色。

照片中，李玟放下一頭長髮、對鏡頭露出陽光笑容，這是她2013年推出專輯《盛開》拍的照片，據悉遺照是2個姊姊一起挑選的，都認為這張照片中的李玟笑容燦爛，衣服也是她生前最愛的白色衣服。

李玟遺照曝光。（圖／微博）

李玟追思會將在下周一舉行，現場會開直播、開放歌迷及媒體祭拜，同時，扶靈人士名單昨曝光，有李玟姊夫何錦麟、李玟音樂上的伯樂姚謙、資深歌手甄妮華納音樂高層Jonathan Serbin、李玟摯友彭文慧、主持人楊楊、李玟中學同學李百敏及李玟生前好友馮余慕莊等8人，8月1日上午10時30分大殮隨即辭靈出殯，流程皆未見李玟的老公Bruce和兩位繼女。

李玟近年情緒不佳，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，2日在家中輕生，送院急救仍無效，最終於5日過世，李玟2月才因腿的舊傷復發，連走路都有問題，入院開刀的她，還拍片自封女戰士，「我要重新練習走路，希望大家陪伴我渡過這個艱難的路程。現在的我更加需要你們，你們永遠都在我心裡面，永遠愛你們」，如今卻離世。

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