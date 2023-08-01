華語樂壇天后李玟（CoCo）上月5日驟逝，昨在香港殯儀館舉行告別式，親朋好友紛紛到場哀悼。告別式影片播放李玟生前表演的片段以及她的音樂，其中提到李玟最愛的家人是媽媽與姐姐，李玟感動表示自己最愛逗媽媽笑，「我媽媽笑我就滿足了，然後希望媽媽用遠都可以享福，你是我的一切、你是我的No.1」她更透露小時候都是媽媽和姐姐保護自己，其中一句提到「媽媽我想妳」，全場原本啜泣的哭聲突然變成嚎哭，令人心碎不已。

高齡86歲李玟媽媽因遵循「白髮人不送黑髮人」的傳統習俗，因此沒有參加告別式，今火化也一樣不能來送愛女，李玟和媽媽一向關係緊密，生前急救時媽媽更是不眠不休，央求醫生不要放棄，可惜依舊回天乏術。

在告別式現場，李玟二姊李思林特別透過播放一段感人VCR，其中提到李玟最愛的家人是媽媽與姐姐，李玟感動表示自己最愛逗媽媽笑，「我媽媽笑我就滿足了，然後希望媽媽用遠都可以享福，你是我的一切、你是我的No.1」她更透露小時候都是媽媽和姐姐保護自己，其中一句提到「媽媽我想妳」，全場原本啜泣的哭聲突然變成嚎哭，令人心碎不已。

事實上，31日李玟二姊李思林特別直播李玟的告別式，許多藝人錄製影片緬懷李玟，其中包含劉德華、吳青峰、王力宏、鄧紫琪等，還有不少親友、藝人前來送李玟最後一程，可見李玟生前的好人緣，及帶給演藝圈的影響。