女星小S（徐熙娣）最近帶著媽媽、婆婆和女兒們到韓國旅遊，還罕見曬出與婆婆的合照，不忘誇讚自己「又美又孝順」；怎料，小S一行人玩了幾天後，今（5）日她看似玩到累癱，釋出睡到嘴開開的醜照，不顧形象逗樂眾人。

小S從3日就在社群分享去韓國旅遊的動態，驕傲地表示帶著婆婆媽媽和孩子們一起出國，「我真是個又美又孝順的女人」，還分別上傳與婆婆和媽媽的合照，間接透露兩親家感情好到能一起出國玩；有趣的是，小S還是忍不住表示，「但真的是需要喝點酒」，才能放鬆身心。

而小S今（5）日再分享多張美照，補充說一行人要回台灣了，隨後又上傳倒頭大睡的沒形象照，無奈地解釋，「沒說謊吧！真的累了，忠實呈現秒睡」，照片中小S直接頭往後仰，睡到嘴巴超開開，完全不顧形象，赤裸裸展現私下的真實模樣。

許多網友看到小S累到睡成這狀態，都紛紛笑說，「從照片中就能感受到的累」、「哈哈好可愛，想知道被誰偷拍」、「太真實了，不愧是小S」、「連睡覺都漂亮」、「睡相界最美的巨星」、「還睡到吃頭髮，真的睡死」、「這姿勢可以順便洗頭，醒來又是個大美女」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！