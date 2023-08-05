賀瓏在節目《全明星辯論會》以「辛龍要不要救劉真？」為辯論題目，被評審陶晶瑩當場提醒能「溫暖跟厚道再多一點點」，但播出後引發網友不滿砲轟，他事後受訪時表示：「節目是淘汰制，勝敗是關鍵」，而非比較誰比較會阿諛奉承，接著強調：「我堅信我現在做的東西是在辯論比賽中容易得勝的方式」，不過凌晨卻發文改口道歉。

賀瓏表示在求勝壓力之下，做了不恰當的舉例方式，除了跟辛龍哥表示歉意，也跟被自己言論傷害到的觀眾道歉，尤其在看見網友針對他的表現引起的激烈反應後，也進行深刻反省，因為面臨隊伍恐遭淘汰的壓力，太過投入才會為了輸贏忽略應有的尊重與同理心，便用劉真當作例子來反駁對方。

賀瓏表示自己相當喜歡劉真，認同她的離世是台灣演藝圈的損失，在反省後認為當下的問法欠缺思考，不僅沒有考量眾人感受，反倒加深當事者的傷痛，不過絕對無心傷害任何人，事前花很多時間準備，不過這是第一次接觸正式辯論，由於和過往喜劇表演形式不同，在拿捏上還有很多學習空間，但因為不適當舉例勾起所有人心痛的回憶，再次向大眾道歉：「傷害到當事人再次跟大家道歉，對不起」。

對於賀瓏公開道歉，多數網友仍難以接受，紛紛留言怒斥：「你應該把這件事拿來當段子，而不是道歉」、「有誠意就去跟辛龍當面道歉」、「你這種道歉還真是廉價」。