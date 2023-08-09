日本大學（Nihon University）美式足球隊員因涉嫌持有大麻及興奮劑遭警方逮捕，日本大學8月8日召開記者會致歉並說明延遲報警原因。校方事發後已無限期暫停美式足球隊活動。

日本放送協會（NHK）報導，日本大學方面今年7月上旬接獲「美式足球隊員在宿舍使用大麻」的舉報，在調查時發現大麻植物碎片及藥片。警視廳後來確認植物碎片是大麻，而藥片中檢驗出興奮劑成分，並在8月3日搜索學生宿舍，8月5日依違反大麻取締法及興奮劑取締法罪嫌逮捕一名男大生。

日本大學理事長林真理子、日本大學校長酒井健夫等人，8月8日針對此事召開記者會回應外界質疑。

林真理子在記者會上說，對有學生被逮捕感到相當遺憾，身為理事長相當關切這件事，「對學生、畢業生、家長、相關人士造成相當多困擾及擔憂，及花了一些時間才出面說明，要由衷地致歉」。

有關今年7月6日就已經發現違法藥物，過了約2週才通報警方，酒井說，「發現可疑物品時因為沒有證據證明是違法藥物，所以想說先聽學生說法後再向警方諮詢，希望外界可以理解」。

至於2022年11月有隊員自承「使用了可能是大麻的東西」一事，校方在記者會上表示，雖然有諮詢警察相關人士，但對方回覆因為沒有物證，難以證明事實。現在想起來，或許當時徵求警方意見比較好。

因為被查獲的大麻跟興奮劑數量相當少，警視廳研判男大生應是自用持有，正釐清男大生使用大麻的實際狀態及取得管道。（