大學分發入學15日放榜，桃園市復旦高中太魯閣族學生梁毓玟，考取台北醫學大學醫學系。她說，自己最喜歡生物課，女生通常最害怕的解剖生物，她卻很喜歡解剖青蛙，自主學習課程也上了許多大學醫學現上課程，逐漸對醫生這行業產生興趣，目前外婆仍住在花蓮偏鄉部落，醫療資源落後，如今考取醫學系，期許自己當上醫生能回到部落服務，照顧族人健康。

梁毓玟說，在學測過後，很多原本一起讀書的同學都已經少上學校，自己還要準備分科測驗，心情很難熬，但她認為自律相當重要，自己堅定目標，每天都在自習教室念書，最後順利考取醫學系。她也說，外婆還居在在花蓮醫療資源較落後的部落，希望上大學後學習醫科各種知識，培養自己的能力，之後當上醫生有機會再回到部落服務。

復旦高中則表示，今年參加大學分發共有192人填志願，其中有12名學生上台大，6位錄取醫學系，清大、陽明交大、政大、成功及中字輩國立大學則有94人，學生表現相當優異。